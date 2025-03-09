Диана Шнайдер ответила, комфортно ли ей играть в лосинах

13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер оценила комфорт игры в утеплённой форме на турнире в Индиан-Уэллсе (США).

«Не скажу, что это суперкомфортно, потому что всё-таки есть какие-то движения, которые лосины сковывают, но я с юниорских лет, так сказать, привыкла держать всё в тепле. Привыкла, что, если холодно, я одеваюсь тепло, потому что всё-таки жар костей не ломит, лучше потеть, нежели мёрзнуть. Мы когда пару играли, я решила, пусть лучше ножки будут в тепле, чтобы им и кровь быстрее поступала, и двигаться было легче.

Мне вот не нравится играть в лонгсливах, это прямо вообще не для меня, потому что всё-таки движение сильно сковывает, не очень приятно. Лонгсливы у меня на крайний случай припасены, конечно, с собой. Если прямо очень холодно будет», — сказала Шнайдер в эфире «Больше!».