Карен Хачанов прокомментировал успешный старт на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

23-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о своей победе над чехом Якубом Меншиком (3:6, 6:0, 6:3) в матче второго круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США), который стал для него первым на турнире.
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«Стараюсь в этом году в Индиан-Уэллсе всё отпустить, просто быть полностью в матче, не стрессовать, даже если что-то не получается, просто принять это как факт. Опять же, очень часто в голове есть какие-то вещи, которые тебе не нравятся, они тебя начинают выбешивать всё больше и больше. Я стараюсь больше об этом не думать, думать только о том, что я могу сделать, как могу играть, как могу улучшить свою игру именно в нынешних кондициях, в нынешних условиях, которые не очень простые.
В теннисе очень часто каждый матч по-разному проходит, это как, не знаю, отдельная история, которую ты с чистого листа записываешь. Я бы сказал, что как раз во втором сете началась новая история. Я наконец-таки реализовал брейк, хотя в первом сете тоже были возможности. Из-за этого очень быстро энергетика и динамика матча поменялись. В один момент я просто сохранил геймы при 2:0, 3:0, потом ещё один брейк сделал и уже гораздо увереннее стал играть.
Выиграл 6:0. И вот как-то так и получилось, что я поменял ход игры, вошёл в игру больше, начало больше получаться, больше энергии пришло. Возможно, в начале я чуть-чуть более суетился, чуть более нервничал», — сказал Хачанов на YouTube-канале «Больше!».
Напомним, в матче третьего круга соперником Хачанова станет 12-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон.
- 9 марта 2025
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