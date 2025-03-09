Соболенко выиграла больше всех матчей на турнирах WTA-1000 с момента своей первой победы
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко одержала свою 110-ю победу на турнирах категории WTA-1000, обыграв американку Маккартни Кесслер (7:6(7:4) 6:3) в матче второго круга соревнований в Индиан-Уэллсе (США).
Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
09 марта 2025, воскресенье. 05:05 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Маккартни Кесслер
М. Кесслер
Примечательно, что с момента дебютной победы Соболенко на «тысячниках», которая случилась в Индиан-Уэллсе в 2018 году, ни одна теннисистка не одерживала больше побед в матчах аналогичной категории.
В матче третьего круга нынешнего розыгрыша Соболенко сыграет с представительницей Италии Лючией Бронцетти (62-й номер рейтинга WTA). Встреча состоится 11 марта.
Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составил $ 8 963 700.
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