Соболенко выиграла больше всех матчей на турнирах WTA-1000 с момента своей первой победы

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко одержала свою 110-ю победу на турнирах категории WTA-1000, обыграв американку Маккартни Кесслер (7:6(7:4) 6:3) в матче второго круга соревнований в Индиан-Уэллсе (США).

Примечательно, что с момента дебютной победы Соболенко на «тысячниках», которая случилась в Индиан-Уэллсе в 2018 году, ни одна теннисистка не одерживала больше побед в матчах аналогичной категории.

В матче третьего круга нынешнего розыгрыша Соболенко сыграет с представительницей Италии Лючией Бронцетти (62-й номер рейтинга WTA). Встреча состоится 11 марта.

Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составил $ 8 963 700.