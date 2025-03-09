Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко выиграла больше всех матчей на турнирах WTA-1000 с момента своей первой победы

Соболенко выиграла больше всех матчей на турнирах WTA-1000 с момента своей первой победы
Комментарии

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко одержала свою 110-ю победу на турнирах категории WTA-1000, обыграв американку Маккартни Кесслер (7:6(7:4) 6:3) в матче второго круга соревнований в Индиан-Уэллсе (США).

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
09 марта 2025, воскресенье. 05:05 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		3
         
Маккартни Кесслер
США
Маккартни Кесслер
М. Кесслер

Примечательно, что с момента дебютной победы Соболенко на «тысячниках», которая случилась в Индиан-Уэллсе в 2018 году, ни одна теннисистка не одерживала больше побед в матчах аналогичной категории.

В матче третьего круга нынешнего розыгрыша Соболенко сыграет с представительницей Италии Лючией Бронцетти (62-й номер рейтинга WTA). Встреча состоится 11 марта.

Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составил $ 8 963 700.

Материалы по теме
Соболенко отшутилась на вопрос о желании одержать победу в Индиан-Уэллсе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android