«Мастерс» в Индиан-Уэллсе: расписание игрового дня с 9 на 10 марта

Сегодня, 9 марта, и в ночь на 10 марта пройдут матчи очередного игрового дня на хардовом турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей второго круга соревнований в США.

Теннис. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Расписание матчей (время московское):

9 марта:

21:00. Таллон Грикспор (Нидерланды) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция);

21:00. Томми Пол (США) — Кэмерон Норри (Великобритания);

22:30. Маркос Гирон (США) — Алексей Попырин (Австралия);

23:00. Маттео Берреттини (Италия) — Стефанос Циципас (Греция);

10 марта:

00:00. Хольгер Руне (Дания) — Уго Умбер (Франция);

00:30. Алекс Михельсен (США) — Даниил Медведев (Россия);

4:00. Артюр Фис (Франция) — Лоренцо Музетти (Италия);

6:00. Йосуке Ватануки (Япония) — Фрэнсис Тиафо (США).