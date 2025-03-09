Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе: расписание игрового дня с 9 на 10 марта
В ночь с 9 на 10 марта в американском Индиан-Уэллсе состоится четвёртый игровой день хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей третьего круга.
Теннис. Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Третий круг. Расписание матчей (время московское):
- 21:00 — Даяна Ястремская (Украина) — Ига Швёнтек (Польша);
- 22:30 — Каролина Мухова (Чехия) — Катержина Синякова (Чехия);
- 23:00 — Елена Рыбакина (Казахстан) — Кэти Бултер (Великобритания);
- 00:00 — Даниэль Коллинз (США) — Элина Свитолина (Украина);
- 00:30 — Ван Синьюй (Китай) — Джессика Пегула (США);
- 04:00 — Клара Таусон (Дания) — Мирра Андреева (Россия);
- 06:00 — Чжэн Циньвэнь (Китай) — Лулу Сун (Австралия).
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