Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе: расписание игрового дня с 9 на 10 марта

В ночь с 9 на 10 марта в американском Индиан-Уэллсе состоится четвёртый игровой день хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей третьего круга.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Третий круг. Расписание матчей (время московское):

21:00 — Даяна Ястремская (Украина) — Ига Швёнтек (Польша);

22:30 — Каролина Мухова (Чехия) — Катержина Синякова (Чехия);

23:00 — Елена Рыбакина (Казахстан) — Кэти Бултер (Великобритания);

00:00 — Даниэль Коллинз (США) — Элина Свитолина (Украина);

00:30 — Ван Синьюй (Китай) — Джессика Пегула (США);

04:00 — Клара Таусон (Дания) — Мирра Андреева (Россия);

06:00 — Чжэн Циньвэнь (Китай) — Лулу Сун (Австралия).