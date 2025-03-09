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«Он занервничал во втором сете». Хачанов — о победе над Меншиком в Индиан-Уэллсе

«Он занервничал во втором сете». Хачанов — о победе над Меншиком в Индиан-Уэллсе
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23-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался об игре чеха Якуба Меншика в матче второго круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:0, 6:3 в пользу Хачанова.

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
09 марта 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		0 3
         
Якуб Меншик
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик

— Меншик парень молодой, талантливый, но ты чувствовал, что более серьёзный опыт игры в туре тебе помогает?
— Может быть, да. Я видел, что он засуетился, занервничал во втором сете, как только я начал вести 3:0, 4:0. Опять же, мне это придало, понятное дело, уверенности, мне это придало ещё большего заряда энергии. Он был недоволен, но я решил продолжать в том же духе, стараться. Я видел, что концовку второго сета он как бы подслил: последние мячи пробивал наотмашь, лишь бы просто закончить сет и уже начать третий. Понимал, что ловить уже было нечего, — сказал Хачанов в эфире «Больше!»

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