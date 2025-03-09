Людмила Самсонова оценила новые корты в Индиан-Уэллсе

25-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова высказалась о кортах на турнире в Индиан-Уэллсе, который стартовал сегодня, 5 марта.

«Было трудно, потому что я играла без солнца, вечером, условия из-за этого намного тяжелее. Ну, я просто ещё пока не тренировалась вечером.

Когда я тренировалась здесь неделю перед стартом турнира, мне действительно казалось, что корты стали быстрее, чем в предыдущие годы. Но во время матча было прямо медленно-медленно. Я думаю, что отсутствие солнца на это повлияло. Вообще, мне здесь нравится. Да, корты медленные, но я способна к ним приспособиться», — сказала Самсонова в эфире «Больше!».

Ранее стало известно, что турнир сменил поставщика покрытия. Отныне корты в Индиан-Уэллсе должны быть такие же, как на турнире в Майами и на US Open.