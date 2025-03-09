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Михельсен — Медведев: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся после 00:30 мск

Михельсен — Медведев: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся после 00:30 мск
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Сегодня, в ночь с 9 на 10 марта мск, на мужском хардовом турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе состоится матч третьего круга, в котором встретятся шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев (пятый посев на турнире) и 32-й в мировом рейтинге Алекс Михельсен из США. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
10 марта 2025, понедельник. 00:30 МСК
Алекс Михельсен
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Поединок поставлен третьим запуском на центральном корте после игры Стефаноса Циципаса с Маттео Берреттини и начнётся ориентировочно в 00:30 по московскому времени. Теннисисты впервые сыграют друг с другом. Медведев является действующим финалистом соревнований в Индиан-Уэллсе.

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