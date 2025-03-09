Тейлор Фриц назвал элемент игры, в котором лучшими являются Рублёв и Федерер

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц выделил самых непростых соперников в туре по индивидуальным показателям.

«Подача – конечно, у Опелки или Иснера. Удар справа – я не знаю, может, у Рублёва, Федерера, что-то такое. Слева – может, у Синнера, Зверева. С Джоковичем тяжело, когда он на приёме. И ещё Синнер хороший принимающий», — сказал Фриц на пресс-конференции.

Тейлор Фриц продолжает выступление на хардовом турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. В третьем круге он встретится с 31-й ракеткой мира чилийцем Алехандро Табило. Действующим чемпионом «Мастерса» в Индиан-Уэллсе является испанец Карлос Алькарас.