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«В нём я проиграла». Шарапова показала, в каком образе ей не нравилось играть на ТБШ

«В нём я проиграла». Шарапова показала, в каком образе ей не нравилось играть на ТБШ
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова показала, в каком образе ей не нравилось выступать на турнире «Большого шлема».

Фото: страница шараповой в социальных сетях

«Оглядываясь назад, понимаю, что с ним было связано многое. И в нём я проиграла. Двойная неприятность», — написала Шарапова.

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Россиянка будет включена в Международный зал теннисной славы в 2025 году. Шарапова заняла третье место в рейтинге лучших теннисисток XXI века по версии ESPN.

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