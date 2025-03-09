Джек Дрейпер прокомментировал разгромную победу над Жоао Фонсекой

14-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер прокомментировал выход в третий круг турнира категории ATP-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Во втором раунде он одержал уверенную победу над бразильцем Жоао Фонсекой (80-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:0.
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«Сейчас многие следят за Жоао. Он молодой игрок, который вызывает много шума. Я ожидал тяжёлого матча, и так и получилось. Хотя счёт может говорить об обратном. Чувствовал, что в первом сете мы играли в очень хороший теннис, было сложно предугадать сценарий встречи. Ближе к концу первого сета я почувствовал, что набираю обороты. Тактически осознал много моментов, так что смог выиграть второй сет с меньшим напрягом. Я очень горжусь своим выступлением, доволен тем, как справился с ситуацией и всем остальным», — сказал Дрейпер на пресс-коференции.
- 9 марта 2025
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