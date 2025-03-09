«Давно пытаюсь решить проблему». Гауфф — о 21 двойной ошибке во 2-м круге Индиан-Уэллса

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о 21 двойной ошибке во втором круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

«В конце матча мне пришлось играть больше, поэтому я допустила так много невынужденных ошибок. Видела, что она владеет инициативой, поэтому не могла рисковать. Что касается двойных ошибок, то я уже давно пытаюсь решить эту проблему на тренировках. Не знаю, процесс идёт то вверх, то вниз, там тяжело. Если смогу выигрывать матчи, играя на уровне D, то это придаст мне уверенности на моменте, когда я смогу собрать всё вместе, как делала это раньше в сезоне», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

Во втором круге Инидан-Уэллса Кори Гауфф обыграла японскую теннисистку Моюку Учижиму со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (7:4). Далее она встретится с 29-й ракеткой мира греческой теннисисткой Марией Саккари.