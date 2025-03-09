Мирра Андреева: хотелось бы потрогать Федерера, чтобы понять, он существует или нет

11-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что хотела бы встретиться с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Роджером Федерером.

«Я бы хотела увидеть Роджера, потому что, мне кажется, я пришла в тур чуть-чуть поздновато, так что я ни разу не видела его в жизни. Знаете, мне бы хотелось увидеть его в реальной жизни, потрогать, чтобы понять, он существует или нет. Так что да, это было бы классно», — приводит слова Андреевой пресс-служба турнира в Индиан-Уэллсе.

Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года, после того как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свою прощальную встречу Роджер провёл в парном разряде вместе с испанцем Рафаэлем Надалем, который завершил карьеру в 2024 году.