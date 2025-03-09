Мирра Андреева — Клара Таусон: текстовая онлайн-трансляция третьего круга Индиан-Уэллса
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В ночь с 9 на 10 марта состоится матч третьего круга на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), где встретятся 11-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и 21-я ракетка мира датчанка Клара Таусон. Встреча начнётся не ранее 4:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Андреевой и Таусон.
Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
10 марта 2025, понедельник. 04:00 МСК
Клара Таусон
К. Таусон
Не начался
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Мирра Андреева
М. Андреева
Счёт личных встреч 1-0 в пользу россиянки. Она обыграла датчанку в финале турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) со счётом 7:6 (7:1), 6:1.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Действующей чемпионкой соревнований является вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек.
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