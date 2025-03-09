Ван де Зандсхулп — о победе над Джоковичем: всё зависит от веры в себя

85-я ракетка мира представитель Нидерландов Ботик ван де Зандсхулп прокомментировал победу над сербом Новаком Джоковичем во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 6:2, 3:6, 6:1.
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«До этого у меня тоже были очень неплохие матчи против соперников из топ-10. Играя с Алькарасом, я верил, что могу обыграть игроков вроде него. Синнер в прошлом году надрал мне задницу дважды. Но в матче против Новака прошлогодняя победа над Карлосом на US Open помогла. Думаю, всё зависит от веры в себя перед выходом на корт и от мыслей, что ты правда можешь выиграть. Всё пошло как надо», — сказал ван де Зандсхулп на пресс-конференции.
В следующем круге ван де Зандсхулп встретится с аргентинцем Франсиско Серундоло. Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 13 млн.
- 9 марта 2025
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