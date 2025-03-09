«Роналду, Леброн, Карри». Теннисисты назвали спортсменов, которых хотели бы увидеть вживую

Представители теннисного тура Александр Зверев, Ига Швёнтек и другие игроки в рамках общения с журналистами на турнире в Индиан-Уэллсе назвали спортсменов, с которыми бы хотели увидеться в жизни.

Александр Зверев. Мне кажется, я не видел Стефена Карри вживую, так что я бы хотел увидеть разок, как он играет.

Алекс Микельсен. Я не видел, как играет Леброн, это было бы круто.

Джессика Пегула. Мне кажется, я не видела Леброна в игре.

Фрэнсис Тиафо. Роналду. Я ещё ни разу его не видел.

Ига Швёнтек. Я бы сказала Роджер. У меня никогда не было шанса, потому что все легендарные игроки закончили карьеру до того, как я пришла в тур.

Чжэн Циньвэнь. Я бы очень хотела ещё раз увидеть Роджера.