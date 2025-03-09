Швёнтек — о победе над Ястремской в Индиан-Уэллсе: контролировала ситуацию с самого начала

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала выход в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

«В конце было немного напряжённее. Всегда тяжело заканчивать такой матч. Рада, что в последнем гейме я прибавила в интенсивности и смогла уверенно завершить матч. Безусловно, это был отличный матч. Я контролировала ситуацию с самого начала. Очень довольна своим выступлением», — сказала Швёнтек в интервью на корте.

Во втором круге Индиан-Уэллса Швёнтек обыграла украинскую теннисистку Даяну Ястремскую со счётом 6:0, 6:2. За выход в четвертьфинал Ига поспорит с победительницей матча Каролина Мухова (Чехия) — Катержина Синякова (Чехия).