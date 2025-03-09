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Таллон Грикспор вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, обыграв Мпетчи Перрикара

Таллон Грикспор вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, обыграв Мпетчи Перрикара
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43-я ракетка мира представитель Нидерландов Таллон Грикспор вышел в 1/8 финала турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Во третьем раунде он обыграл Джованни Мпетчи Перрикара из Франции. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:3.

Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
09 марта 2025, воскресенье. 21:10 МСК
Таллон Грикспор
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 3 		3
         
Джованни Мпетчи Перрикар
Франция
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар

Поединок продолжался 1 час 16 минут. За это время Грикспор выполнил пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету его соперника один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В четвёртом круге турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе Грикспор сыграет с победителем пары Йосуке Ватануки (Япония) — Фрэнсис Тиафо (США). Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас.

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