Таллон Грикспор вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, обыграв Мпетчи Перрикара

43-я ракетка мира представитель Нидерландов Таллон Грикспор вышел в 1/8 финала турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Во третьем раунде он обыграл Джованни Мпетчи Перрикара из Франции. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:3.

Поединок продолжался 1 час 16 минут. За это время Грикспор выполнил пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету его соперника один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В четвёртом круге турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе Грикспор сыграет с победителем пары Йосуке Ватануки (Япония) — Фрэнсис Тиафо (США). Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас.