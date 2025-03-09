Томми Пол выиграл у Кэмерона Норри в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
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11-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол вышел в 1/8 финала турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). В матче третьего раунда он обыграл Кэмерона Норри из Великобритании. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5.
Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
09 марта 2025, воскресенье. 21:10 МСК
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
Кэмерон Норри
К. Норри
Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты. Пол три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов. Его соперник не выполнил ни одного эйса при трёх двойных ошибках и реализовал три брейк-пойнта из трёх.
В третьем круге турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе Томми Пол сыграет с победителем пары Алекс Михельсен (США) — Даниил Медведев (Россия).
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