Швёнтек сравнялась с Возняцки по количеству побед в сетах со счётом 6:0 на «тысячниках»
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Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек сравнялась с датчанкой Каролиной Возняцки по количеству побед в сетах со счётом 6:0 среди всех теннисисток на турнирах категории WTA-1000 с 2009 года. В активе спортсменок по 31 победе. По этому показателю они уступают лишь Виктории Азаренко (33).
Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
09 марта 2025, воскресенье. 21:10 МСК
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
В матче третьего круга на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе Швёнтек обыграла украинку Даяну Ястремскую со счётом 6:0, 6:2. За выход в четвертьфинал Швёнтек поспорит с победительницей матча Каролина Мухова (Чехия) — Катержина Синякова (Чехия).
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Ига Швёнтек — действующая чемпионка соревнований.
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