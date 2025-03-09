Швёнтек сравнялась с Возняцки по количеству побед в сетах со счётом 6:0 на «тысячниках»

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек сравнялась с датчанкой Каролиной Возняцки по количеству побед в сетах со счётом 6:0 среди всех теннисисток на турнирах категории WTA-1000 с 2009 года. В активе спортсменок по 31 победе. По этому показателю они уступают лишь Виктории Азаренко (33).

В матче третьего круга на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе Швёнтек обыграла украинку Даяну Ястремскую со счётом 6:0, 6:2. За выход в четвертьфинал Швёнтек поспорит с победительницей матча Каролина Мухова (Чехия) — Катержина Синякова (Чехия).

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Ига Швёнтек — действующая чемпионка соревнований.