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Томми Пол поделился эмоциями после выхода в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Томми Пол поделился эмоциями после выхода в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
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11-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол поделился эмоциями после выхода в 1/8 финала турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). В матче третьего раунда он обыграл Кэмерона Норри из Великобритании. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5.

Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
09 марта 2025, воскресенье. 21:10 МСК
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Кэмерон Норри
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри

«Думаю, я стал сильнее ментально. Добавил несколько вещей в свою игру. Стал лучше действовать у сетки, чаще выполнять резаные удары. В Индиан-Уэллсе мне нравятся корты, нравятся болельщики. Тут всё так, что лучше и не может быть. Здесь вообще нет никаких проблем. Всегда интересно играть», — сказал Пол в интервью на корте.

В третьем круге турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе Томми Пол сыграет с победителем пары Алекс Михельсен (США) — Даниил Медведев (Россия).

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