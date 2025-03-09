Томми Пол поделился эмоциями после выхода в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

11-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол поделился эмоциями после выхода в 1/8 финала турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). В матче третьего раунда он обыграл Кэмерона Норри из Великобритании. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5.

«Думаю, я стал сильнее ментально. Добавил несколько вещей в свою игру. Стал лучше действовать у сетки, чаще выполнять резаные удары. В Индиан-Уэллсе мне нравятся корты, нравятся болельщики. Тут всё так, что лучше и не может быть. Здесь вообще нет никаких проблем. Всегда интересно играть», — сказал Пол в интервью на корте.

В третьем круге турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе Томми Пол сыграет с победителем пары Алекс Михельсен (США) — Даниил Медведев (Россия).