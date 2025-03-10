Швёнтек — вторая после С. Уильямс, кто одержал 20 побед в Индиан-Уэллсе за минимум матчей

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек стала второй спортсменкой, кто одержал 20 побед на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) в одиночном разряде, проведя меньшее количество матчей с момента открытия турнира в 1989 году. Швёнтек понадобилась 22 матча. Лидером по этому показателю является Серена Уильямс (21).

В третьем круге Индиан-Уэллса Швёнтек обыграла украинку Даяну Ястремскую со счётом 6:0, 6:2. За выход в четвертьфинал Швёнтек поспорит с победительницей матча Каролина Мухова (Чехия) — Катержина Синякова (Чехия).

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Ига Швёнтек — действующая чемпионка соревнований.