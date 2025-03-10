Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Швёнтек — вторая после С. Уильямс, кто одержал 20 побед в Индиан-Уэллсе за минимум матчей

Швёнтек — вторая после С. Уильямс, кто одержал 20 побед в Индиан-Уэллсе за минимум матчей
Комментарии

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек стала второй спортсменкой, кто одержал 20 побед на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) в одиночном разряде, проведя меньшее количество матчей с момента открытия турнира в 1989 году. Швёнтек понадобилась 22 матча. Лидером по этому показателю является Серена Уильямс (21).

Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
09 марта 2025, воскресенье. 21:10 МСК
Даяна Ястремская
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		2
6 		6
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

В третьем круге Индиан-Уэллса Швёнтек обыграла украинку Даяну Ястремскую со счётом 6:0, 6:2. За выход в четвертьфинал Швёнтек поспорит с победительницей матча Каролина Мухова (Чехия) — Катержина Синякова (Чехия).

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Ига Швёнтек — действующая чемпионка соревнований.

Календарь турнира в Индиан-Уэллсе
Сетка турнира в Индиан-Уэллсе
Материалы по теме
Ига Швёнтек разгромила Даяну Ястремскую в третьем круге Индиан-Уэллса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android