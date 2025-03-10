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Циципас уверенно обыграл Берреттини и вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Циципас уверенно обыграл Берреттини и вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
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На хардовом турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч третьего круга в мужском одиночном разряде между девятой ракеткой мира Стефаносом Циципасом из Греции и итальянцем Маттео Берреттини (29-й номер рейтинга). Циципас одержал уверенную победу со счётом 6:3, 6:3.

Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
09 марта 2025, воскресенье. 23:10 МСК
Маттео Берреттини
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

Продолжительность матча составила 1 час 8 минут. Циципас ни разу не подал навылет и не допустил двойных ошибок, реализовав два из пяти брейк-пойнтов. Его соперник выполнил шесть эйсов при одной двойной ошибке и не заработал ни одного брейк-пойнта.

В третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Стефанос Циципас сыграет с победителем матча Хольгер Руне (Дания) — Уго Умбер (Франция).

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