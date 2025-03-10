Циципас — о начале карьеры: меня больше волновала еда в самолётах, чем сам турнир

Финалист двух турниров «Большого шлема» греческий теннисист Стефанос Циципас поделился забавным воспоминанием раннего этапа своей карьеры.

«Первое время, когда я ездил по странам, играя в теннис, меня больше волновала еда в самолётах, чем сам турнир», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

Ранее Циципас стал шестым действующим игроком с титулами всех уровней ATP, не считая турниров «Большого шлема». 1 марта греческий теннисист одержал победу на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В матче за титул он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима. В данный момент Циципас выступает на хардовом турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).