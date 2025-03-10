Елена Рыбакина вышла в четвёртый круг Индиан-Уэллса, обыграв Кэти Бултер

Седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В третьем круге она обыграла 38-ю ракетку мира из Великобритании Кэти Бултер со счётом 6:0, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 16 минут. Её рамках Рыбакина шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Бултер два эйса, две двойные ошибки и один заработанный и реализованный брейк-пойнт.

За выход в четвертьфинал турнира Рыбакина поспорит с победительницей встречи Клара Таусон (Дания) — Мирра Андреева (Россия).