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Елена Рыбакина вышла в четвёртый круг Индиан-Уэллса, обыграв Кэти Бултер

Елена Рыбакина вышла в четвёртый круг Индиан-Уэллса, обыграв Кэти Бултер
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Седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В третьем круге она обыграла 38-ю ракетку мира из Великобритании Кэти Бултер со счётом 6:0, 7:5.

Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
09 марта 2025, воскресенье. 23:10 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
0 		5
         
Кэти Бултер
Великобритания
Кэти Бултер
К. Бултер

Встреча продолжалась 1 час 16 минут. Её рамках Рыбакина шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Бултер два эйса, две двойные ошибки и один заработанный и реализованный брейк-пойнт.

За выход в четвертьфинал турнира Рыбакина поспорит с победительницей встречи Клара Таусон (Дания) — Мирра Андреева (Россия).

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