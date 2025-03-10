Стефанос Циципас рассказал, как проводит свободное время с Паулой Бадосой

Финалист двух турниров «Большого шлема», девятая ракетка мира Стефанос Циципас рассказал, как проводит время со своей девушкой, испанской теннисисткой Паулой Бадосой, в перерывах между соревнованиями.

«Мне нравится много готовить. И у меня прекрасная девушка, которая начала это делать вместе со мной. Так что я отлично провожу время – мы готовим и болтаем. Такие мелочи меня радуют. Люблю гулять. Могу поиграть в мини-гольф», — сказал Циципас в интервью на корте.

Ранее Циципас стал шестым действующим игроком с титулами всех уровней ATP, не считая турниров «Большого шлема». 1 марта греческий теннисист одержал победу на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В матче за титул он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима. В данный момент Циципас выступает на хардовом турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).