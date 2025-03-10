Кудерметова и Хаочин не смогли выйти в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе в паре
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Пара российской теннисистки Вероники Кудерметовой и Чань Хаочин из Китайского Тайбэя не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в паре. Во втором круге они уступили дуэту Тими Бабош из Венгрии и Николь Меликар-Мартинес из США со счётом 5:7, 6:3, 0:1 (8:10).
Индиан-Уэллс — парный разряд (ж). 2-й круг
09 марта 2025, воскресенье. 22:50 МСК
Тимя Бабош
Николь Меликар-Мартинес
Т. Бабош Н. Меликар-Мартинес
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|1 10
|
|6
|0 8
Чань Хаочин
Вероника Кудерметова
Ч. Хаочин В. Кудерметова
Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. В её рамках пара Кудерметова/Хаочин один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Бабош/Меликар-Мартинес четыре эйса, четыре двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.
Далее Бабош и Меликар-Мартинес встретятся с победительницами матча Айша Мухаммад/Деми Схурс — Екатерина Александрова/Людмила Самсонова.
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