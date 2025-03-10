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Даниил Медведев вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе после снятия Михельсена

Даниил Медведев вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе после снятия Михельсена
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Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Матч третьего раунда с американцем Алексом Михельсеном продлился всего два гейма. Соперник Медведева снялся из-за повреждения.

Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
10 марта 2025, понедельник. 00:40 МСК
Алекс Михельсен
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
0
2
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Встреча продлилась 11 минут. Медведев успел выполнить одну подачу навылет и реализовать один брейк-пойнт. На счету Михельсена ни одного эйса, также у него не было двойных ошибок.

В 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Медведев сыграет с 11-й ракеткой мира американским теннисистом Томми Полом, который в матче третьего раунда обыграл Кэмерона Норри из Великобритании со счётом 6:3, 7:5.

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