Даниил Медведев вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе после снятия Михельсена
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Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Матч третьего раунда с американцем Алексом Михельсеном продлился всего два гейма. Соперник Медведева снялся из-за повреждения.
Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
10 марта 2025, понедельник. 00:40 МСК
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Окончен
0 : 2
Rt
|1
|2
|3
|
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Даниил Медведев
Д. Медведев
Встреча продлилась 11 минут. Медведев успел выполнить одну подачу навылет и реализовать один брейк-пойнт. На счету Михельсена ни одного эйса, также у него не было двойных ошибок.
В 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Медведев сыграет с 11-й ракеткой мира американским теннисистом Томми Полом, который в матче третьего раунда обыграл Кэмерона Норри из Великобритании со счётом 6:3, 7:5.
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