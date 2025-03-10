Каролина Мухова вышла в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе, где встретится со Швёнтек

15-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В третьем круге она обыграла свою соотечественницу Катержину Синякову со счётом 7:5, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 36 минут. В её рамках Мухова три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Синяковой один эйс, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

За выход в четвертьфинал Каролина Мухова поспорит со второй ракеткой мира из Польши Игой Швёнтек.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек.