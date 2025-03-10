Джессика Пегула разгромила Ван Синьюй в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

Американская теннисистка Джессика Пегула вышла в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе. В матче третьего круга она обыграла китаянку Ван Синьюй со счётом 2:6, 1:6.
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Продолжительность встречи составила 1 час 3 минуты. За это время Пегула сделала одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один из четырёх брейк-пойнтов. На счету китаянки два эйса, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнта из семи.
В следующем круге Пегула встретится с победителем пары Даниэль Коллинз (США) – Элина Свитолина (Украина).
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является представительница Польши Ига Швёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла гречанку Марию Саккари.
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