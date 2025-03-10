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Джессика Пегула разгромила Ван Синьюй в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

Джессика Пегула разгромила Ван Синьюй в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе
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Американская теннисистка Джессика Пегула вышла в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе. В матче третьего круга она обыграла китаянку Ван Синьюй со счётом 2:6, 1:6.

Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
10 марта 2025, понедельник. 00:55 МСК
Ван Синьюй
Китай
Ван Синьюй
В. Синьюй
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1
6 		6
         
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Продолжительность встречи составила 1 час 3 минуты. За это время Пегула сделала одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один из четырёх брейк-пойнтов. На счету китаянки два эйса, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнта из семи.

В следующем круге Пегула встретится с победителем пары Даниэль Коллинз (США) – Элина Свитолина (Украина).

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является представительница Польши Ига Швёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла гречанку Марию Саккари.

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