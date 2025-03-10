Медведев отреагировал на снятие Михельсона после двух геймов на турнире в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о снятии американца Алекса Михельсона по ходу матча третьего круга на турнире в Индиан-Уэллсе. Американец снялся после двух геймов.
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«Я провёл очень хороший первый раунд, поэтому с нетерпением ждал матча с Алексом. Мне нравится его стиль игры. Думаю, мог бы получиться интересный поединок. К сожалению, у него случилось пищевое отравление или что-то подобное. В командных видах спорта тебя может заменить другой игрок. В индивидуальных, если ты плохо себя чувствуешь в этот день, ничего не поделаешь. Надеюсь, он скоро поправится. Жду следующего матча», — сказал Медведев на корте.
В 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Медведев сыграет с 11-й ракеткой мира американским теннисистом Томми Полом, который в матче третьего раунда обыграл Кэмерона Норри из Великобритании со счётом 6:3, 7:5.
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