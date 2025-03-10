Александрова и Самсонова завершили свои выступления на парном турнире в Индиан-Уэллсе

Российские теннисистки Екатерина Александрова и Людмила Самсонова завершили свои выступления на парном турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче второго круга россиянки проиграли американке Айше Мухаммад и представительнице Нидерландов Деми Схурс со счётом 3:6, 4:6.

Продолжительность матча составила 1 час 20 минут. Российская пара один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три из девяти брейк-пойнтов. Соперницы россиянок выполнили два эйса при четырёх двойных ошибках и выиграли за матч шесть брейк-пойнтов из 12 заработанных.

Парный турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 16 марта. Действующими чемпионками соревнований являются тайваньская теннисистка Се Шувэй и представительница Бельгии Элизе Мертенс.