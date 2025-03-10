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Александрова и Самсонова завершили свои выступления на парном турнире в Индиан-Уэллсе

Александрова и Самсонова завершили свои выступления на парном турнире в Индиан-Уэллсе
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Российские теннисистки Екатерина Александрова и Людмила Самсонова завершили свои выступления на парном турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче второго круга россиянки проиграли американке Айше Мухаммад и представительнице Нидерландов Деми Схурс со счётом 3:6, 4:6.

Индиан-Уэллс — парный разряд (ж). 2-й круг
10 марта 2025, понедельник. 00:55 МСК
Айша Мухаммад
США
Айша Мухаммад
Деми Схурс
Нидерланды
Деми Схурс
А. Мухаммад Д. Схурс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Е. Александрова Л. Самсонова

Продолжительность матча составила 1 час 20 минут. Российская пара один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три из девяти брейк-пойнтов. Соперницы россиянок выполнили два эйса при четырёх двойных ошибках и выиграли за матч шесть брейк-пойнтов из 12 заработанных.

Парный турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 16 марта. Действующими чемпионками соревнований являются тайваньская теннисистка Се Шувэй и представительница Бельгии Элизе Мертенс.

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