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Свитолина обыграла Коллинз и вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Свитолина обыграла Коллинз и вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе
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Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче третьего круга Свитолина обыграла представительницу США Даниэль Коллинз со счётом 6:2, 6:4.

Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
10 марта 2025, понедельник. 01:15 МСК
Даниэль Коллинз
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

Встреча продолжалась 1 час 20 минут. В её рамках Свитолина четырежды подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету её соперницы четыре эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

В четвёртом круге соревнований украинка встретится с американской теннисисткой Джессикой Пегулой.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Действующей чемпионкой соревнований является полька Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале она обыграла Марию Саккари из Греции.

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