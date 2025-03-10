Свитолина обыграла Коллинз и вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче третьего круга Свитолина обыграла представительницу США Даниэль Коллинз со счётом 6:2, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 20 минут. В её рамках Свитолина четырежды подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету её соперницы четыре эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

В четвёртом круге соревнований украинка встретится с американской теннисисткой Джессикой Пегулой.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Действующей чемпионкой соревнований является полька Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале она обыграла Марию Саккари из Греции.