Елена Рыбакина обратилась к болельщикам на турнире в Индиан-Уэллсе

Представительница Казахстана Елена Рыбакина поблагодарила болельщиков за поддержку после выхода в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе. В матче третьего круга Рыбакина обыграла 38-ю ракетку мира из Великобритании Кэти Бултер со счётом 6:0, 7:5.

«Спасибо, ребята. Конечно, мне нравится, когда так поддерживают. Когда я выиграла титул в 2023 году, болельщики была потрясающими. Что делаю, когда не хватает энергии? Ты подталкиваешь себя. Твоя команда пытается дать тебе энергию. Нужно просто бороться. Как-то в конце концов ты найдешь свою игру», — сказала Рыбакина на корте.

За выход в четвертьфинал турнира Рыбакина поспорит с победительницей встречи Клара Таусон (Дания) — Мирра Андреева (Россия).

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