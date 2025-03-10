Елена Рыбакина обратилась к болельщикам на турнире в Индиан-Уэллсе
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Представительница Казахстана Елена Рыбакина поблагодарила болельщиков за поддержку после выхода в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе. В матче третьего круга Рыбакина обыграла 38-ю ракетку мира из Великобритании Кэти Бултер со счётом 6:0, 7:5.
Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
09 марта 2025, воскресенье. 23:10 МСК
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
Кэти Бултер
К. Бултер
«Спасибо, ребята. Конечно, мне нравится, когда так поддерживают. Когда я выиграла титул в 2023 году, болельщики была потрясающими. Что делаю, когда не хватает энергии? Ты подталкиваешь себя. Твоя команда пытается дать тебе энергию. Нужно просто бороться. Как-то в конце концов ты найдешь свою игру», — сказала Рыбакина на корте.
За выход в четвертьфинал турнира Рыбакина поспорит с победительницей встречи Клара Таусон (Дания) — Мирра Андреева (Россия).
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