Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Рыбакина обратилась к болельщикам на турнире в Индиан-Уэллсе

Елена Рыбакина обратилась к болельщикам на турнире в Индиан-Уэллсе
Комментарии

Представительница Казахстана Елена Рыбакина поблагодарила болельщиков за поддержку после выхода в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе. В матче третьего круга Рыбакина обыграла 38-ю ракетку мира из Великобритании Кэти Бултер со счётом 6:0, 7:5.

Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
09 марта 2025, воскресенье. 23:10 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
0 		5
         
Кэти Бултер
Великобритания
Кэти Бултер
К. Бултер

«Спасибо, ребята. Конечно, мне нравится, когда так поддерживают. Когда я выиграла титул в 2023 году, болельщики была потрясающими. Что делаю, когда не хватает энергии? Ты подталкиваешь себя. Твоя команда пытается дать тебе энергию. Нужно просто бороться. Как-то в конце концов ты найдешь свою игру», — сказала Рыбакина на корте.

За выход в четвертьфинал турнира Рыбакина поспорит с победительницей встречи Клара Таусон (Дания) — Мирра Андреева (Россия).

Материалы по теме
Мирра рвётся в 4-й круг Индиан-Уэллса. А Медведев на отказе соперника прошёл дальше. LIVE!
Live
Мирра рвётся в 4-й круг Индиан-Уэллса. А Медведев на отказе соперника прошёл дальше. LIVE!
Календарь турнира в Индиан-Уэллсе
Сетка турнира в Индиан-Уэллсе

Теннис: главные события 2025 года

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android