Руне обыграл Умбера и вышел в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе
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Датчанин Хольгер Руне вышел в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе. В третьем круге он обыграл француза Уго Умбера со счётом 5:7, 6:4, 7:5.
Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
10 марта 2025, понедельник. 01:40 МСК
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
2 : 1
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|7
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|4
|5
Уго Умбер
У. Умбер
Продолжительность встречи составила 2 часа 37 минут. За это время Руне сделал шесть подач навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету Умбер 10 эйсов, пять двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.
В следующем круге Умбер встретится с представителем Греции Стефаносом Циципасом.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 13 млн.
Действующим победителем соревнований является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.
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