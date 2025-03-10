Руне обыграл Умбера и вышел в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе

Датчанин Хольгер Руне вышел в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе. В третьем круге он обыграл француза Уго Умбера со счётом 5:7, 6:4, 7:5.

Продолжительность встречи составила 2 часа 37 минут. За это время Руне сделал шесть подач навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету Умбер 10 эйсов, пять двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

В следующем круге Умбер встретится с представителем Греции Стефаносом Циципасом.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 13 млн.

Действующим победителем соревнований является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

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