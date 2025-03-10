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Андрей Рублёв и Карен Хачанов проиграли в первом круге парного турнира в Индиан-Уэллсе

Андрей Рублёв и Карен Хачанов проиграли в первом круге парного турнира в Индиан-Уэллсе
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Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов неудачно стартовали на парном турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче первого круга россияне проиграли американкцу Райану Сеггерману и его соотечественнику Патрику Траку со счётом 2:6, 7:6 (7:4), 7:10.

Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. Российская пара четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и не реализовала ни одного из трёх брейк-пойнтов.

Соперники россиян выполнили 11 эйсов при двух двойных ошибках и выиграли за матч два брейк-пойнтов из шести заработанных.

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