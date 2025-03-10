Анна Калинская вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде

Российская теннисистка Анна Калинская в паре с американкой Кэти Макнелли вышли в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде. Во втором круге российско-американский дуэт обыграл Габриэлу Дабровски (Дания) — Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) со счётом 7:6 (7:4), 7:5.

Продолжительность матча составила 1 час 50 минут. Калинская и Макнелли допустили одну двойную ошибку и реализовали 5 из 10 брейк-пойнтов. Их соперницы выполнили два эйса, допустили девять двойных ошибок и реализовали 4 брейк-пойнта из 13.

Парный турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 16 марта. Действующими чемпионками соревнований являются тайваньская теннисистка Се Шувэй и представительница Бельгии Элизе Мертенс.

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