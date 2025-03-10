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Анна Калинская вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде

Анна Калинская вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде
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Российская теннисистка Анна Калинская в паре с американкой Кэти Макнелли вышли в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде. Во втором круге российско-американский дуэт обыграл Габриэлу Дабровски (Дания) — Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) со счётом 7:6 (7:4), 7:5.

Индиан-Уэллс — парный разряд (ж). 2-й круг
10 марта 2025, понедельник. 03:05 МСК
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
Кэти Макнелли
США
Кэти Макнелли
А. Калинская К. Макнелли
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7
6 4 		5
         
Габриэла Дабровски
Канада
Габриэла Дабровски
Эрин Рутлифф
Новая Зеландия
Эрин Рутлифф
Г. Дабровски Э. Рутлифф

Продолжительность матча составила 1 час 50 минут. Калинская и Макнелли допустили одну двойную ошибку и реализовали 5 из 10 брейк-пойнтов. Их соперницы выполнили два эйса, допустили девять двойных ошибок и реализовали 4 брейк-пойнта из 13.

Парный турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 16 марта. Действующими чемпионками соревнований являются тайваньская теннисистка Се Шувэй и представительница Бельгии Элизе Мертенс.

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