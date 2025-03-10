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Мирра Андреева с «баранкой» вышла в 4-й круг Индиан-Уэллса, где встретится с Рыбакиной

Мирра Андреева с «баранкой» вышла в 4-й круг Индиан-Уэллса, где встретится с Рыбакиной
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11-я ракетка мира, 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева обыграла 21-ю ракетку рейтинга спортсменку из Дании Клару Таусон в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 6:3, 6:0.

Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
10 марта 2025, понедельник. 04:35 МСК
Клара Таусон
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		0
6 		6
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Матч продолжался 1 час 3 минуты. В рамках встречи Андреева выполнила три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Таусон три подачи навылет, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В следующем круге Андреева встретится со казахстанской теннисисткой, седьмым номером рейтинга Еленой Рыбакиной.

Напомним, турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Призовой фонд состязания составляет $ 8 963 700.

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