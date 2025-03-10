Мирра Андреева высказалась о грядущем противостоянии с Еленой Рыбакиной

11-я ракетка мира, 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева обыграла 21-ю ракетку рейтинга спортсменку из Дании Клару Таусон в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 6:3, 6:0 и вышла в следующий круг, где сыграет с Еленой Рыбакиной. После матча Андреева высказалась о грядущем противостоянии с казашкой.

«Это будет нелегко. Я победила её в Дубае в трёх сетах. Она уже выигрывала этот турнир раньше. Она чувствует себя здесь комфортно. Она сильно подаёт и идёт на мощные удары. Посмотрим, кто будет лучше в этот раз», — сказала российская теннисистка в интервью на корте после окончания встречи.

Напомним, матч между Андреевой и Рыбакиной состоится 12 марта. Начало — в 21:00 мск.

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