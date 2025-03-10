Мирра Андреева прокомментировала бурную поддержку публики на кортах в США

11-я ракетка мира, 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о бурной поддержке со стороны фанатов после матча с датчанкой Кларой Таусон в 4-м круге проходящего в США Индиан-Уэллса.

«Привыкла ли я слышать такую поддержку в 17 лет? Я бы сказала, что да. Я играла во многих матчах, и это мой второй раз здесь, в прошлом году всё было не очень удачно, поэтому я просто очень рада, что в этом году мне удалось выиграть больше встреч, очень рада остатваться здесь подольше и играть перед вами, ребята», — сказала российская теннисистка в интервью на корте после окончания встречи.

В следующем круге Андреева сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

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