Тиафо сенсационно проиграл в двух сетах 349-й ракетке в третьем круге Индиан-Уэллса
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10-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо проиграл 349-й ракетке рейтинга японскому спортсмену Йосуке Ватануки в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 4:6, 6:7 (6:8).
Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
10 марта 2025, понедельник. 06:15 МСК
Йосуке Ватануки
Й. Ватануки
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 8
|
|6 6
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Матч продолжался 1 час 53 минуты. Тиафо сделал четыре подач навылет, допустил две двойных ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету его соперника 16 эйсов, две двойных ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 12. В следующем круге Ватануки встретится с нидерландским спортсменом Таллоном Грикспором.
Напомним, турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 13 марта. Призовой фонд состязания составляет $ 9 693 540.
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