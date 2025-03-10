Тиафо сенсационно проиграл в двух сетах 349-й ракетке в третьем круге Индиан-Уэллса

10-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо проиграл 349-й ракетке рейтинга японскому спортсмену Йосуке Ватануки в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 4:6, 6:7 (6:8).

Матч продолжался 1 час 53 минуты. Тиафо сделал четыре подач навылет, допустил две двойных ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету его соперника 16 эйсов, две двойных ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 12. В следующем круге Ватануки встретится с нидерландским спортсменом Таллоном Грикспором.

Напомним, турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 13 марта. Призовой фонд состязания составляет $ 9 693 540.