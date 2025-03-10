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Тиафо сенсационно проиграл в двух сетах 349-й ракетке в третьем круге Индиан-Уэллса

Тиафо сенсационно проиграл в двух сетах 349-й ракетке в третьем круге Индиан-Уэллса
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10-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо проиграл 349-й ракетке рейтинга японскому спортсмену Йосуке Ватануки в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 4:6, 6:7 (6:8).

Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
10 марта 2025, понедельник. 06:15 МСК
Йосуке Ватануки
Япония
Йосуке Ватануки
Й. Ватануки
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 8
4 		6 6
         
Фрэнсис Тиафо
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

Матч продолжался 1 час 53 минуты. Тиафо сделал четыре подач навылет, допустил две двойных ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету его соперника 16 эйсов, две двойных ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 12. В следующем круге Ватануки встретится с нидерландским спортсменом Таллоном Грикспором.

Напомним, турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 13 марта. Призовой фонд состязания составляет $ 9 693 540.

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