Циньвэнь вышла в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе, где встретится с Мартой Костюк

9-я ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь обыграла 49-ю ракетку рейтинга новозеландскую спортсменку Лулу Сун в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 6:4, 7:5.

Матч продолжался 1 час 45 минут. Циньвэнь сделала три подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 14. На счету её соперницы один эйс, две двойных ошибки и четыре из восьми реализованных брейк-пойнтов. В следующем круге Циньвэнь встретится с украинской спортсменкой Мартой Костюк.

Напомним, турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Призовой фонд состязания составляет $ 8 963 700.