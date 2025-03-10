Циньвэнь вышла в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе, где встретится с Мартой Костюк
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9-я ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь обыграла 49-ю ракетку рейтинга новозеландскую спортсменку Лулу Сун в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 6:4, 7:5.
Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
10 марта 2025, понедельник. 07:05 МСК
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
Лулу Сун
Л. Сун
Матч продолжался 1 час 45 минут. Циньвэнь сделала три подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 14. На счету её соперницы один эйс, две двойных ошибки и четыре из восьми реализованных брейк-пойнтов. В следующем круге Циньвэнь встретится с украинской спортсменкой Мартой Костюк.
Напомним, турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Призовой фонд состязания составляет $ 8 963 700.
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