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Циньвэнь вышла в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе, где встретится с Мартой Костюк

Циньвэнь вышла в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе, где встретится с Мартой Костюк
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9-я ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь обыграла 49-ю ракетку рейтинга новозеландскую спортсменку Лулу Сун в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 6:4, 7:5.

Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
10 марта 2025, понедельник. 07:05 МСК
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Лулу Сун
Новая Зеландия
Лулу Сун
Л. Сун

Матч продолжался 1 час 45 минут. Циньвэнь сделала три подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 14. На счету её соперницы один эйс, две двойных ошибки и четыре из восьми реализованных брейк-пойнтов. В следующем круге Циньвэнь встретится с украинской спортсменкой Мартой Костюк.

Напомним, турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Призовой фонд состязания составляет $ 8 963 700.

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