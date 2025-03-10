Мирра Андреева одержала восьмую победу подряд
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11-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева продлила свою победную серию до восьми матчей. В ночь с 9 на 10 марта 17-летняя спортсменка разгромила датчанку Клару Таусон (6:3, 6:0) в третьем круге турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).
Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
10 марта 2025, понедельник. 04:35 МСК
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
0 : 2
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|0
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|6
Мирра Андреева
М. Андреева
В феврале Мирра победила на «тысячнике» в Дохе (Катар), где выиграла шесть матчей. Стоит отметить, что за восемь встреч Андреева проиграла лишь один сет — в полуфинале Дохи представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.
В четвёртом круге турнира в Индиан-Уэллсе Мирра Андреева вновь сразится с Еленой Рыбакиной. Напомним, действующей чемпионкой соревнований в США является полька Ига Швёнтек.
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