Мирра Андреева одержала восьмую победу подряд

11-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева продлила свою победную серию до восьми матчей. В ночь с 9 на 10 марта 17-летняя спортсменка разгромила датчанку Клару Таусон (6:3, 6:0) в третьем круге турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

В феврале Мирра победила на «тысячнике» в Дохе (Катар), где выиграла шесть матчей. Стоит отметить, что за восемь встреч Андреева проиграла лишь один сет — в полуфинале Дохи представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.

В четвёртом круге турнира в Индиан-Уэллсе Мирра Андреева вновь сразится с Еленой Рыбакиной. Напомним, действующей чемпионкой соревнований в США является полька Ига Швёнтек.