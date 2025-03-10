«Пусть ошибается, мне нравится». Мирра Андреева — о победе над Таусон в Индиан-Уэллсе

11-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева поделилась мнением о победе над датчанкой Кларой Таусон на турнире в Индиан-Уэллсе (США).

— Скажи, пожалуйста, если мы держим всё-таки в уме предыдущий матч с Таусон и вот эту встречу, в чём разница? Я понимаю, там — финал, здесь — нет, но по твоим ощущениям?

— Я бы сказала, что в прошлый раз, когда мы играли в Дубае, я нервничала в пять раз больше, чем сегодня, но чувствовала, что она почему-то сегодня тоже больше нервничает. И она допускала очень много невынужденных ошибок, которые помогли мне рано сделать брейк и в принципе вести почти всегда в счёте. Поэтому я чувствовала, что доминирую в матче, и она помогала мне это делать своими ошибками. Поэтому я решила, что, ну, хорошо, пусть ошибается, мне нравится. И вот как-то так сегодня получилось, — сказала Мирра Андреева в эфире «Больше!».

Мирра Андреева обыграла 21-ю ракетку мира спортсменку из Дании Клару Таусон в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 6:3, 6:0. В следующем круге Андреева встретится с казахстанской теннисисткой, седьмым номером рейтинга Еленой Рыбакиной.