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«Мастерс» в Индиан-Уэллсе: результаты игрового дня с 9 на 10 марта

В ночь с 9 на 10 марта в американском Индиан-Уэллсе состоялся четвёртый игровой день хардового турнира категории ATP-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Теннис. Турнир ATP-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Третий круг. Результаты матчей 9-10 марта: