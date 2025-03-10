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«Мастерс» в Индиан-Уэллсе: результаты игрового дня с 9 на 10 марта

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе: результаты игрового дня с 9 на 10 марта
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В ночь с 9 на 10 марта в американском Индиан-Уэллсе состоялся четвёртый игровой день хардового турнира категории ATP-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Теннис. Турнир ATP-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Третий круг. Результаты матчей 9-10 марта:

  • Таллон Грикспор (Нидерланды) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — 7:6, 6:3
  • Томми Пол (США) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 6:3, 7:5
  • Маркос Гирон (США) — Алексей Попырин (Австралия) — 5:7, 6:3, 6:3
  • Маттео Берреттини (Италия) — Стефанос Циципас (Греция) — 3:6, 3:6
  • Хольгер Руне (Дания) — Уго Умбер (Франция) — 5:7, 6:4, 7:5
  • Алекс Михельсен (США) — Даниил Медведев (Россия) — 0:2, снятие Михельсена
  • Артюр Фис (Франция) — Лоренцо Музетти (Италия) — 3:6, 7:6, 6:3
  • Йосуке Ватануки (Япония) — Фрэнсис Тиафо (США) — 6:4, 7:6
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