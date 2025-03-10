Мирра Андреева рассказала, как отреагировала на присутствие Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер

11-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как на неё повлияло присутствие актёра Тимоти Шаламе и модели Кайли Дженнер на её матче третьего круга в Индиан Уэллсе.

— Тимоти Шаламе был на трибунах, это здорово, судя по твоей реакции?

— Да! На самом деле это был, по-моему, счёт 1:1 ещё в первом сете, и я посмотрела на экран — единственный раз, когда я решила посмотреть на экран за матч, — и вижу, как показывают Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер, и думаю: «О нет, зачем я туда посмотрела!» Но вообще я бы сказала, что мне это дало немного больше мотивации, поскольку я решила: они пришли, они смотрят, значит, так, Мирра, делай всё, что можешь, надо выигрывать сегодня, надо точно выигрывать, надо делать всё, что ты можешь, давай.

И как-то так получилось, что я и победила, и в принципе играла неплохо, поэтому очень рада, что они увидели. Я не думаю, что они пришли именно на меня посмотреть, думаю, они, скорее всего, пошли смотреть на мальчиков, на ночную сессию, но мне тоже приятно, что они пришли на мой матч, — сказала Андреева в эфире «Больше!».