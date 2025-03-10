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«Делаю причёски, пытаюсь красиво одеться». Мирра Андреева — о своём распорядке дня

«Делаю причёски, пытаюсь красиво одеться». Мирра Андреева — о своём распорядке дня
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11-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о своём распорядке дня.

— Вечерняя сессия на центральном корте для тебя уже дело привычное. И тем не менее как должен строиться тренировочный процесс перед твоим игровым большим днём?
— Раньше мы тренировались, то есть разминались два раза перед матчем, если я играю вечером, но сейчас, может, я уже старею, может что, я не знаю, не хочу играть два раза. Мы встаём, я высыпаюсь, потом идём в спортзал, где-то минут 40−50 я там делаю всякие разные упражнения на мобильность суставов, потом делаю велосипед, потом опять иду в номер отдыхать, потом мы разминаемся, и потом я уже готовлюсь к матчу, делаю там все тейпы, причёски, пытаюсь красиво одеться. И потом у нас чуть-чуть остаётся, может, минут 20−30, с командой, мы там любим в UNO поиграть, просто поговорить, поэтому как-то так день проходит, — сказала Мирра Андреева в эфире «Больше!».

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