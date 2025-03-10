«Независимо от того, с кем играю, я знаю, что делать». Мирра Андреева — о победной серии

11-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала об уверенности, которую обрела по ходу своей победной серии. Она выиграла уже восемь матчей подряд.

«У меня были такие же ощущения во время «Ролан Гаррос», я чувствовала себя достаточно уверенно на протяжении всего турнира. Сейчас тоже здорово выиграть столько матчей подряд, не могу жаловаться. В последнее время я играю хорошо, мне это нравится.

Чувствую и точно знаю, что хочу делать на корте. Например, на некоторых предыдущих турнирах всё немного зависело от хода матча. Но теперь я выхожу на корт, и независимо от того, с кем играю, когда мяч летит ко мне, я знаю, что делать. Если в голове есть ясность, то я точно знаю, что делать с мячом. Это хорошее чувство, и я надеюсь сохранить его как можно дольше», — приводит слова Андреевой Punto de Break.