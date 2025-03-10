Андреева — о титуле в Дубае: знала, что рано или поздно подобное произойдёт

11-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева заявила, что победа на турнире WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) не стала для неё большим сюрпризом. Титул в ОАЭ является крупнейшим в карьере 17-летней Мирры.

«Не сказала бы, что была сильно удивлена. Конечно, я знала, что рано или поздно нечто подобное произойдёт, но не ожидала, что это произойдёт так скоро. Я принимаю всё как есть, и это нормально, лучше раньше, чем позже. Может быть, это было немного удивительно, но я знаю, что мы очень много работали с командой, чтобы этого добиться. Как все говорят, упорный труд окупается», — приводит слова Андреевой Punto de Break.