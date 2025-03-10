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Мирра Андреева: пытаюсь подстроить свою игру под игру соперницы

Мирра Андреева: пытаюсь подстроить свою игру под игру соперницы
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11-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева считает, что умеет качественно подстраивать свою игру под соперницу.

«Я пытаюсь подстроить свою игру под игру соперницы. Например, если я играю против сильной теннисистки, то играю по-другому. Если я играю против кого-то вроде Онс Жабер, которая любит создавать что-то необычное на корте, то подстраиваюсь и играю иначе. Это хороший элемент моей игры, хотя большую часть времени мне кажется, что я играю в одном стиле. Однако если что-то идёт не так или мне кажется, что это не работает, я могу подстроиться и изменить ситуацию», — приводит слова Андреевой Punto de Break.

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